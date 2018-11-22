Patlamada ölen madenci Kenan Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

-CENAZE NAMAZININ KILINMASI

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 işçiden Kenan Çavuş son yolculuğuna uğurlandı. Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Dağyolu Sokak mevkisinde İ.A.'ya ait olduğu iddia edilen ve ruhsatsız olarak işletildiği öne sürülen maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerden üç çocuk babası Kenan Çavuş'un Atatürk Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesi tarafından cenazesi hastane morgundan alınan Kenan Çavuş için cenaze töreni düzenlendi.

Rat Mahallesi Site Uğur Camii'nde düzenlenen törene madenci Kenan Çavuş’un yakınları ve sevenleri katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından madencinin cenazesi aile mezarlığına defnedili.

