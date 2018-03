Patlamada ölen genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı Haberi

-Babanın röportajı

( BURSA - HD)- Her gün yürüyerek koleje giden Elif'in en büyük hayali eczacı olmaktı BURSA



- Bursa'da tek katlı bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Elif Geldi'nin her gün kullandığı güzergahtaki son görüntüleri ortaya çıktı. Okula gitmek için her gün metroya kadar yürüyen genç kızın en büyük hayalinin ileride eczacı olmak olduğu ortaya çıktı. Merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta Hikmet G.'ye (56) ait tek katlı evde yaşanan doğalgaz patlaması hayatının baharında 18 yaşındaki üniversite hazırlık öğrencisi Elif Geldi'nin sonu oldu. Her sabah evden çıkıp Osmangazi Metro İstasyonuna kadar yürüyen genç kız bu sabahta Mudanya yolu Esentepe Kavşağı üzerindeki koleje gitmek için yola çıktı. Evden 2 sokak ileride bulunan Ziyapaşa Sokak üzerinde yürüdüğü sırada patlamanın yaşanmasıyla birlikte Elif Geldi, havaya uçan evin enkazı altında kaldı. Babasının içine doğdu 2 Sokak ilerideki iş yerinden patlamanın sesini duyan baba İsa Geldi telefonuna davranıp kızını aradı. Elif'in telefonuna cevap vermemesi üzerine paniğe kapılan baba, koşarak olay yerine geldiğinde enkaz altındaki kızını çantasından tanıdı. Çevredeki vatandaşlarla birlikte kızını enkaz altından çıkaran baba İsa Geldi, kızıyla birlikte ambulansa binip hastaneye geldi. Kızının son anlarında onunla birlikte olan İsa Geldi, doktorların acı haberi vermesiyle birlikte yıkıldı. İHA muhabirine konuşan Geldi, kızının ileride iyi bir eczacı olmayı hedeflediğini söyledi.



Geldi ailesinin 2 çocuğundan biri olan Elif Geldi'nin cenazesi bugün Bahar Merkez Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.