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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Patlama sonucu yaralanan çocukların babaannesi olay anını anlattı - MERSİN

Patlama sonucu yaralanan çocukların babaannesi olay anını anlattı - MERSİN

- Olay yerinden detaylar - Emine Doğan'ın konuşmasıGÜNCELLEME - Mersin 'de çocukların bulduğu fünye patladı: 5 yaralı - Yaralı 3'ü kardeş 5 çocuk, plastik ve estetik cerrahi servisleri bulunan hastanelere sevk edildiDETAYLAR VE RÖPORTAJ EKLENDİMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk, oynadıkları kayalık bölgede buldukları fünyenin patlaması sonucu yaralandı.Koyuncu Mahallesi'nde kayalık arazide oynayan 7 - 15 yaşlarındaki 5 çocuk, bir hurdacının yakınlarındaki çöp yığınında buldukları dinamit patlatmakta kullanılan fünyeyle oynamaya başladı.
Çocuklardan birinin fünyenin fitilini çakmakla yakması sonucu patlama meydana geldi.Olayda, kardeş olan Y.İ.D, C.S.D. ve H.E.D. ile arkadaşları S.T. ve M.R. yaralandı.Yaralılar, sesi duyarak olay yerine gelen vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Çocuklar, buradaki ilk müdahalenin ardından plastik ve estetik cerrahi servisleri bulunan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Yaralanan 3 kardeşin babaannesi Emine D, patlamanın evlerinin yakınında meydana geldiğini söyledi.

Evdeyken bir ses duyduğunu belirten Emine D, "Dışarıya çıktığımda bir baktım çocuklar yerde yaralıydı. Patlamanın etkisiyle çevreye sıçrayan çakıl taşları da çocuklara gelmiş." ifadelerini kullandı.

İlk Müdahale Hastane Kayalı Dinamit Estetik 

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