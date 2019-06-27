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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu

Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu

Kedinin kapının önünde beklemesi

Fenomen Sosyal Medya 

-Kedinin zıplayarak kapıyı açması
-Kapıdan dışarı çıkması

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL) - Kahramanmaraş'ta kapıyı açan kedi sosyal medyada yoğun ilgi gördü KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta patisiyle kapıyı açan kedi sosyal medyada ilgi odağı oldu. Görüntüler, Onikişubat ilçesi Kurtlar Mahallesinde çekildi. Kapalı kapıdan dışarı çıkmak isteyen, ancak kimse kapıyı açmayınca kendisi zıplayarak kapıyı açan kedi, görenleri şaşırttı. Patisiyle kapıyı açtıktan sonra miyavlayarak bir süre etrafa bakınan kedi daha sonra dışarı çıkıyor. Kedinin bu halleri ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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