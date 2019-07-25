Patisiyle kapı açan kedi şaşırttı

-Zıplayıp kapıyı açması

-Dışarı çıkması



( HATAY )- Kediden zekice hareket- Hatay'da patisiyle kapıyı açarak kendini sokağa atan kedinin görüntüleri yoğun ilgi görüyor HATAY



- Hatay’ın İskenderun ilçesinde zekice bir hareket yapan kedi patisiyle kapıyı açarak kendini sokağa attı. İskenderun ilçesi Piri Reis mahallesinde bir ikamette yaşayan kedi dışarı çıkmak istedi. Kapalı olan kapıyı gören kedi patisini kullanarak kapıyı açmaya çalıştı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde kedi zekice bir hareket ile kapalı olan kapıyı açtı. Kapının açıldığını adeta kutlarcasına miyavlayan kedi kendini sokağa attı.

