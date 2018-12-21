Patisine demir saplanan kedi sokaklara dönebilecek - MUĞLA Haberi
- Patisine demir saplanan kedi sokaklara dönebilecek - Kediden ameliyat sonrası detaylar - Marmaris İtfaiye Grup Amiri Muhammet Kahraman ile röportajPatisine demir saplanan kedi sokaklara dönebilecek - Patisine saplanan demirden itfaiyenin müdahalesiyle kurtulan sokak kedisi, ameliyatı sonrası sağlığına kavuşup yeniden yaşadığı sokaklara bırakılacakMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde patisinin saplandığı demirden itfaiyenin kurtardığı sokak kedisi, ameliyatın ardından iyileşmeye başladı. Armutalan Mahallesi 517 Sokak'ta, bahçe duvarında patisine demir saplı halde acı içinde kurtulmaya çalışırken imdidanı itfaiyenin yetiştiği sokak kedisi, belediye veterinerliğinde başarılı bir operasyon geçirdi.Marmaris Belediyesi Veteriner Hekimi Ahmet Bora Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde kedinin kısırlaştırıldığını, kontrolleri altında olan bir hayvan olduğunu söyledi.
- "Travmadan dolayı biraz asabi"Kedinin patisine saplanan demir parçasının olay yerinde itfaiye ekiplerince kesilerek kurtarıldığını aktaran Deveci, "Kedinin muayenesinde büyük şans eseri demirin önemli bir hasara sebep olmadığı anladık. Demir parçasının açmış olduğu yaralar bakımevinde çalışan Veteriner Hekim Mehmet Yiğit tarafından dikilerek kapatıldı. Yaşadığı travmadan dolayı asabi biraz. Ameliyat edildi, Sağlık durumu çok iyi. Yaşadığı mahalleye bırakılacak." diye konuştu. Deveci, kedinin sağlık durumu iyiye gittiğini antibiyotik tedavisinin sürdüğünü belirterek tam anlamıyla iki hafta sonra eski haline döneceğini kaydetti. Marmaris'in doğayla iç içe olduğunu vurgulayan Deveci, kedi ve köpekler haricinde bakımevlerine yaralı olarak getirilen martı, kaplumbağa ve eşek gibi çeşitli hayvanları da tedavi ettiklerini anlattı.Patisine saplanan demiri keserek kediyi ekibiyle birlikte kurtaran Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amiri Muhammet Kahraman ise bir ihbar geldiğinde insan ya da kedi ayrımı yapmadan anında yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.Kahraman, kedinin acı içinde ve zor durumda olduğunu görünce hayvan barınağından veterinerle irtibata geçtiklerini aktarırken, "Hemen demiri keserek hayvanı kurtardık. Kediyi veterinere teslim ettik. Veterinerler ameliyat etti. İyileştiğini öğrendik mutlu olduk." diye konuştu. - "Biz her türlü canlıya elimizden gelen yardımı yapıyoruz"Marmaris’in milli parklar içinde olduğundan dolayı çok sık hayvan kurtardıklarını da belirten Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dün zehirli bir yılan klimanın içine girmiş. Yılana ve klimaya zarar vermeden tekrar doğadaki yaşamına bıraktık. Biz her türlü canlıya elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Bir domuz kuyuya düşmüştü onu kurtarıp doğaya bırakmıştık. Her türlü canlının hayatını kurtarmak için insan hayvan ayrımı yapmadan çalışıyoruz."Kahraman, ayda ortalama Marmaris'te 10'a yakın hayvan kurtardıklarını vurguladı.