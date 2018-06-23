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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne tepkiler - SAKARYA Video

Patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne tepkiler - SAKARYA Video

- Patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne tepkiler - Basın açıklaması için toplanan gruptan detaylar - Hayvansever Arzu Demir'in basın açıklaması - Sakarya 'da bir grup hayvansever, hayvanlara yapılan haksız müdahalelere tepki gösterdi - Hayvansever Arzu Demir: - "Sapanca’da yaşanan olay acı bir semboldür ve insanlık adına büyük adımların atılması gerektiğinin açık bir göstergesidir. Bu olay ilk değildir ancak umudumuz hayvan eziyetlerinin son bulmasıdır"SAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin tedavi altına alındıktan sonra ölmesinin ardından Adapazarı ilçesinde hayvanseverlerden oluşan bir grup basın açıklaması yaptı.Demokrasi Meydanı'nda toplanan hayvanseverler, ellerinde "Yaşamak her canlının hakkıdır", "Vahşete 'dur' de", "Hayvanlar eşya değil canlıdır", "Hayvanları koru ve yaşat" yazılı pankartlarla bir süre slogan attı.Bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri köpeklerin boynuna "Beni koru, beni yaşat" yazılı pankart astı.Burada grup adına konuşma yapan hayvansever Arzu Demir, hayvanlara yapılan haksız müdahalelere karşı kurum veya siyasi gurubu temsilen toplanmadıklarını, insani kimlikleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Huzurlu bir hayat için seslerini duyurma arzusunda olduklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:"Sesimizi duyurabilmek için şansımızı bir kez daha denemek istedik. Durum ciddidir ve bunun artık farkına varılıp gereğinin acilen yapılması gerekmektedir. Eğer ki, sağlıklı bir toplumda yaşamak ve çocuklarınızın psikolojilerini korumak istiyorsanız lütfen biz hayvan dostlarının söylediklerini dikkate alınız. Sapanca’da yaşanan olay acı bir semboldür ve insanlık adına büyük adımların atılması gerektiğinin açık bir göstergesidir. Bu olay ilk değildir ancak umudumuz hayvan eziyetlerinin son bulmasıdır. Anayasamızda bulunan cezaların caydırıcı olmasını ve ikinci bir kez benzer bir suçu işleyen kişilerin çok daha ağır şekillerde cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca bu kişilerin ilk önce rehabilitasyon merkezlerine gönderilmesini talep ediyoruz. Suç teşkil eden durumların açıklığa kavuşturulması için mutlaka halka açık alanlara MOBESE takılmalıdır."Mümkün olduğunca her ilçede bir barınak bulunması gerektiğini Demir, her ile en az bir hayvan hastanesi kurulmasını, ormanlara terk edilen hayvanların yaşam koşulları güvence altına alınmasını istedi.Etkinliğe bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile gaziler katıldı.

Rehabilitasyon Psikoloji Ormanlı Basın Açıklaması Sivil Toplum 

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