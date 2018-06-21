- Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nun basın açıklamasından detaylar - Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan ve Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Zeynep Başak Güngör'ün açıklamaları Sakarya 'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü - Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, ölen yavru köpeğe ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduSAKARYA (AA) - Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan, adliye binası önünde yaptığı açıklamada, Sapanca'da yaşanan yavru köpek olayının herkesin kanını dondurduğunu söyledi.
Yıllardan beri yasalarda hayvanı bir eşya olarak görme sorunu olduğunu dile getiren Kazan, şunları kaydetti:"Can candır, 'onun sahibi ancak onu var edendir' anlayışını yansıtamadığımız için bir yasa sorunumuz var. İkincisi toplumda hayvana, insana karşı şefkatle yaklaşacak bir sevgi sorunumuz var. Dolayısıyla bu iki sorunu çözmeden biz bugün olaylar üzerine aniden saman alevi gibi tepkiler göstermeye, gazete köşelerinde ikinci, üçüncü sayfalarda gördüğümüz, 'kediler, köpekler öldürüldü, zehirlendi, dövüldü, kuyruğundan tutulup yerden yere vuruldu' videolarını izlemeye devam edeceğiz."Kazan, Sapanca'daki olayın sembol bir olay olduğunu belirterek, "Bu olay üzerinden bu sorunu kökünden çözecek yasa düzenlemesine ihtiyacımız var ama yasa yetmez, insanların kalbine sevgiyi yasa ile koyamazsınız." dedi. Gazetecilerin yavru köpeğin ölümüyle ilgili kepçe operatörü İ.M'nin tutuklandığını hatırlatması üzerine Kazan, konunun yargı alanına girdiğini, konuyu araştıracağını söyledi.
Kazan, olayın nasıl meydana geldiğinin henüz bilinmediğini, iç yüzünü merak ettiklerini dile getirerek, kazayla yapılmışsa bunun da suç teşkil etmediğini sözlerine ekledi. Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Zeynep Başak Güngör de hayvanseverler ve yaşam hakkı savunucuları olarak, Sapanca’da ormanlık alanda hunharca kolları, bacakları, kuyruğu kesilerek ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden yavru köpek için tek yürek toplandıklarını söyledi.
Tüm hayvanların haklarının savunucusu olduklarını ve her hayvan hakkı ihlalinin karşısında olduklarını ifade eden Güngör, şöyle konuştu:"Bakışlarını, yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayacağımız hayvan dostumuzun hesabını adalet önünde sormak üzere, tüm yaşam hakkı savunucuları olarak suç duyusunda bulunacağız. Olayın, gösterilen faillerinden ziyade gerçek katilleri bulununcaya dek takipçisi olacağız. Bunun için duyarlı halkımıza söz veriyoruz."Güngör, yavru köpeğin katledilmesiyle yakın geçmişte kamuoyunda tartışılan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na ilişkin değişiklik çalışmalarının tekrar gündeme geldiğini anımsattı.Baroların hayvan hakları merkezleri ve komisyonlarına gerek yasanın hazırlanması gerekse yasanın uygulanması noktasında yetki verilmesi gerektiğini dile getiren Güngör, şunları kaydetti:"Hayvan hakkı ihlallerine ilişkin davalarda doğrudan ve zorunlu müdahillik hakkı temin edilmelidir. Mevcut düzenlemenin hayvanlara karşı işlenen suçları engellemeye yetmediğini tüm toplum olarak görmekteyiz. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır ve tüm hakların üstündedir. Hayvanlara hakları teslim edilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir."