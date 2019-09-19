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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Patileri kesik ölü kedi bulundu - KARABÜK Haberi

Patileri kesik ölü kedi bulundu - KARABÜK Haberi

- Olay yeri detayı - Bora Cebi'nin açıkılaması Karabük 'te patileri kesik ölü kedi bulunduKARABÜK (AA) - Karabük 'te patileri kesilmiş ölü kedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'ta vatandaşlar, patileri kesik ölü kedi olduğunu gördü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi.Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kediye zarar verenlerin bulunması için çalışma başlattı.Zabıta ekipleri ise kediyi gömmek üzere bulunduğu yerden aldı.Kediyi bulan vatandaşlardan Bora Cebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 patisi kesilmiş bir kedi bulduklarını ve hemen yetkililere haber verdiklerini söyledi.

Olaya çok üzüldüklerini belirten Çebi, kediye bu davranışta bulunanların tespit edilmesini istediklerini kaydetti.

Polis Muhabir Zabıta Polis Ekipleri Bulduk 

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