‘Pati’ timi gece nöbetinde Haberi

-'Pati ekibi' gece dolaşması ve sokak hayvanlarına yem vermesi

-muğla büyükşehir belediye başkanı osman gürün röp



( MUĞLA )- Geceleri hava sıcaklığının eksilere düştüğü Muğla’daki sokak hayvanlarının üşümemesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ‘Pati Bekçileri’ gece gündüz sokaklarda nöbet tutuyor MUĞLA



- Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu 6 kişilik ‘pati bekçileri’ ekibi, sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlı havalarda mağdur olmamaları için sokaklarda devriye nöbeti tutuyor. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü Muğla’nın Menteşe ilçesinde başlayan yağışlarla birlikte, sokak hayvanlarına yardım eden 6 kişilik ‘pati bekçileri’ ekibi, hayvanların kaldığı kulübelerin iç ve dış bakımını yaparak içlerine kıyafet ve mama bırakıyor. Sokak ve parklara kedi evleri koydular Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak kedileri için daha önceden hazırlanan kedi kulübeleri Menteşe ilçesinde sokak hayvanlarının yoğun olduğu değişik sokak ve parklara yerleştirildi. 7/24 sokaklarda araçları ile devriye nöbetine çıkan pati bekçileri, kedi kulübelerinin içlerine kıyafet ve mama bıraktılar. Yağmurlu havanın altında sokak dostlarının ısınması için mesai harcayan pati bekçileri, kulübelerin iç ve dış temizliğini de yaptılar. “Zor durumda olan hayvanlar bakım evine getiriliyor” Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan can dostların yanında olduklarını belirterek, “İlimizde kış mevsiminin kendisini hissettirmesiyle birlikte sokakta yaşayan dostlarımıza sıcak yuvalar inşa etmeye devam ediyoruz. Bu yüzden de Hayvan Bakım Evimizde görevli 6 personelimizi ikişerli ekip haline getirerek ‘Pati Bekçileri’ ismini verdiğimiz bir tim oluşturduk. Oluşturduğumuz bu ekip, sokaklarda devriye atarak zor durumda olan sokak hayvanlarına yardım ediyor onların beslenmesi ve ısınması için ortamlar oluşturuyorlar. Ayrıca bu ekipler devriye esnasında, hasta veya yaralı olduklarını fark ettikleri sokak hayvanlarını iyileşme süresi boyunca hayvan bakım evinde ağırlıyorlar. Daha sonra hayvanları koruma kanunu gereği aldığımız yere geri bırakıyoruz. Ekiplerimiz ve vatandaşlar tarafından Eylül ayından bu yana değişik nedenlerle bakıma ihtiyaç duyulan bin 836 dostumuzu hayvan bakım evinde ağırladık” dedi.

“Peti bekçileri’ görevde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla’da hayvanların bakım ve geçici barınakları için Menteşe’de çok büyük bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gürün, “3 milyon 715 bin liralık bir yatırım ile büyük bir hayvan barınağını yaptık. Bu barınakta her türlü tıbbi müdahalenin yapılabileceği, ameliyathanesinin röntgeninin olduğu 40 dönümlük bir alan kuruldu. Yasa gereği biz aldığımız hayvanların bakımlarını yaptıktan sonra tekrar onu doğal ortama bırakıyoruz. Ayrıca 13 ilçe merkezinden burada müdahale olması gereken buraya getirip, müdahalesini yapıyoruz, tekrar ilçelere götürüyoruz. Kış mevsimi biraz da sert başladı.

‘Pati bekçileri’ diye bahsettiğimiz 6 arkadaşımız araçlarımız ile beraber özellikle soğuk olan yerlerde sokaklarda gece dolaşıyor. Onlara yiyecekler götürüyoruz, kediler için yaptığımız yuvalar ve köpeklerimiz için alanlar var. Bu arkadaşlarımız hayvanların su ve yiyeceklerini bakıyor. Hasta olanlar varsa onları merkeze getiriyoruz ve tedavilerini yapıyoruz ve tekrar hava koşulları uygunsa doğal ortama bırakıyoruz” dedi.

Bin 547 hayvan sahiplendirildi Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ile ilgili de çalışmalar yapıldığını belirten Başkan Gürün, “Bugüne kadar Bin 547 hayvan sahiplendirildi. Sahiplendirme çok önemli. Eğer bırakmak isterse tekrar bize gelip hayvanı bırakabiliyor. Bin 836 hayvan ekipler ve vatandaşlar tarafından barınağımıza getirildi ve onlarla ilgili tedaviler yapıldı. İyi koşullarda tekrar ya tekrar doğal ortama bırakıldı, ya da uygun şartlar geldiğinde tekrar ait oldukları doğaya bırakılacak. Bakıma muhtaç can dostlarımızı canı gönülden bakıyoruz. Muğla’ya yakışır bir şekilde onları misafir ediyoruz” dedi.