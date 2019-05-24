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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu kamerada

patenli çocukların bir aracın arkasına takılmaları

Kamera Cep Telefonu 

-Tramvay hattından geçmeleri
-Detaylar

( ANTALYA )- Çocukların araçların arkasına takılma anları sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ANTALYA

- Antalya’da yaşları 10-15 arasında değişen çocukların, ana cadde ve mahalle aralarında paten ve kaykay ile dolaşmaları büyük tehlike oluşturdu. Antalya genelinde çocukların büyük ilgisini çeken paten ve kaykay tutkusu, gün geçtikçe tehlike oluşturmaya başladı.
Kazaya davetiye çıkaran çocuklara sürücüler de tepki gösterdi. Çocukların yoğun araç trafiğinin arasında paten ve kaykaylar ile hareket yaptığını belirten yaya ve sürücüler, “Yaşları daha küçük ama yaptıkları tehlikeli hareketlerin farkında değiller. Birilerinin bu çocukları uyarmaları gerekiyor. Yol ortasına çıkıp değişik hareketler yapıyorlar. Bizler korkuyoruz. Birilerinin bu çocukları uyarması gerekiyor” dediler.
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