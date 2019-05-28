Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Haberi

-Patenli gençlerin tehlikeli hareketleri

-Patenli gencin konuşması

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da, hareket halindeki tırın arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Olay, önceki gece Bağlar ilçesi Sento Caddesi'nde meydana geldi. Bir grup patenli genç, tırın kırmızı ışıkta durmasıyla arkasına tutunarak cadde ortasında ilerledi. Patenli gençleri fark etmeyen tır sürücüsü yaklaşık 3 kilometre boyunca ilerlerken, kaskları ve koruyucu kıyafetlerinin bulunmadığı görülen gençleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çevredeki bir vatandaş ise gençlerin tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

