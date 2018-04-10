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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Patenli gençlerin ölümüne yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin ölümüne yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin otobüs arkasındaki ilerleyişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Yolcu Otobüsü Tehlikeli Yolculuk 


- İstanbul’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuklarına bir yenisi eklendi. Bir yolcu otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen 3 gencin adeta ölüme meydan okuyan yolculuğu kameralara yansıdı. Patenli gençlerin araçların arkasına tutunarak ilerlemesi görüntülerine Üsküdar'da bir yenisi ekledi. Adeta ölüme meydan okuya 3 genç canlarını hiçe sayarak bir yolcu otobüsünün arkasında tutunarak ilerlemeye başladı.
Görenlerin yüreklerini ağza getiren gençlerin adeta ölümüne yolculuğu kameralara yansıdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde 3 gencin patenle yolcu otobüsün arkasına tutundukları görülüyor. Bir süre otobüsünün ardından ilerleyen gençler bir süre sonra gözden kayboluyor. (YM- ÖY-
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