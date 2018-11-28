Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Patenli gençlerin ölümle yolculuğu

Patenli gençlerin ölümle yolculuğu

- Patenli gençlerin kamyon arkasına takılı yolculuk etmeleri

Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 

-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara-Konya Yolunda kamyonun arkasına tutunan gençler canlarını hiçe sayarak kimseye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Görüntüler Ankara- Konya Yolu Gölbaşı istikametin de vatandaş kamerasına yansıdı. Trafiğin yoğun olduğu Konya Yolunda kamyonun arkasına tutan 3 patenci genç hiç kimseye aldırış etmeden tehlikeli yolculuklarına devam etti. Yürekleri ağza getiren bu olay görüntüyü cep telefonu ile kaydeden vatandaşı bile çileden çıkardı. Hatta gençler öyle ileri gitti ki görüntüyü cep telefonu kamerası ile kaydeden vatandaşla dalga geçmeye kadar gittiler. Sadece kamyon arkasında giden patenci gençler değil, kamyon arkasında da çocukların olduğu ve kamyondan sarktıkları da dikkat çekti. Patenci gençlerin tehlikeli yolculukları Gölbaşı’ na kadar devam etti.(AÜ
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Ankara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı VarAnkara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı