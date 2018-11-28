Patenli gençlerin ölümle yolculuğu

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara-Konya Yolunda kamyonun arkasına tutunan gençler canlarını hiçe sayarak kimseye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Görüntüler Ankara- Konya Yolu Gölbaşı istikametin de vatandaş kamerasına yansıdı. Trafiğin yoğun olduğu Konya Yolunda kamyonun arkasına tutan 3 patenci genç hiç kimseye aldırış etmeden tehlikeli yolculuklarına devam etti. Yürekleri ağza getiren bu olay görüntüyü cep telefonu ile kaydeden vatandaşı bile çileden çıkardı. Hatta gençler öyle ileri gitti ki görüntüyü cep telefonu kamerası ile kaydeden vatandaşla dalga geçmeye kadar gittiler. Sadece kamyon arkasında giden patenci gençler değil, kamyon arkasında da çocukların olduğu ve kamyondan sarktıkları da dikkat çekti. Patenci gençlerin tehlikeli yolculukları Gölbaşı’ na kadar devam etti.(AÜ

