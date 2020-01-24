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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada Haberi

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada Haberi

Patenli gencin farklı araçlara tutunarak yolcu edilmesi

( MUĞLA )- Trafikte seyreden araçlara tutunarak yolculuk etti MUĞLA

Kamera Cep Telefonu 


- Muğla’nın Fethiye ilçesinde, trafikte hareket halindeki farklı araçların arkasına tutunan patenli gencin tehlikeli yolculuğu tepki topladı. Fethiye’de trafikte seyir halindeki olan farklı araçların arkasına tutunan patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi. Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde, patenli bir gencin seyir halindeki kamyon ve minibüslerin arkasına tutunarak yolculuk ettiği görülüyor. Yön değiştiren araçlardan diğer araçlara geçerek yolculuğunu metrelerce sürdürüyor. Kazaya davetiye çıkaran patenli genç seyir halindeki başka bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülenirken, aniden karşı şeride geçerek gözden kayboluyor.
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