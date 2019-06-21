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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Araca tutunup ilerleyen genç

Kamera Güvenlik Önlemi Irak 

-Gencin aracı bırakıp yolun kenarına geçmesi
-Detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da, bir otomobilin arkasına tutunup ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu, başka bir araçtaki yolcu tarafından kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, önceki akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde paten süren bir genç, otomobilin arkasına tutunarak kilometrelerce ilerledi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ilerleyen patenli genç bir süre sonra tutunduğu aracı bırakıp yolun sağ tarafına geçti. Tehlikeli anlar arkada ilerleyen bir yolcunun cep telefonlarına kaydedildi.
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