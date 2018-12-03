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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Patenli gencin tehlikeli eğlencesi İzle

Patenli gencin tehlikeli eğlencesi İzle

Vatandaşın cep telefonu görüntüleri

Kamera Cep Telefonu 

-Arabanın içinden patenli genci görüntülenmesi
-Kırmızı ışık
-Patenli genç motosiklete asılması
-Kurye ile patenli genç arasında geçen konuşma

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

- Batman’da patenli gencin, seyir halindeki motosikletin arkasına asılarak ilerlemesi kazaya davetiye çıkardı. Batman merkez GAP Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda yemek siparişi dağıtan kurye motosikletin arkasına tutunarak patenle yolculuk yapan genç trafiği tehlikeye düşürdü. Patenli gencin yaptığı tehlikeli hareketler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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