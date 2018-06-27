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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

Patenli çocukların otobüsün arkasına tutunarak bir süre yolda ilerlemesi

( İZMİR -ÖZEL) İZMİR

Sosyal Medya Belediye Otobüsü Kırmızı Işık Yolcu Otobüsü 


- İzmir’de paten kullanan yedi çocuk, belediye otobüsünün arkasına takılarak, adeta kazaya davetiye çıkardı. İzmir’de paten kullanan çocuklar, belediyeye ait yolcu otobüsüne tutunarak yolda ilerledi. Çocukların tehlikeli yolculuğu, otobüsün arkasında seyreden aracın içindekiler tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşması ile ortaya çıktı. Kısa sürede binlerce defa izlenen görüntü, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilerin odağı oldu. Görüntülerde çocukların tehlikeli yolculuğu esnasında bir tanesinin arkadaşının çantasını tutarak ilerlediği görülüyor. Yürekleri ağızlara getiren görüntüler, otobüsün kırmızı ışıkta durmasıyla son buluyor.
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