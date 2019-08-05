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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençler

Trafik Güvenliği Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 

-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da patenli 6 genç, otobüsün arkasına takılarak uzun süre tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Gençlerin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Avcılar'da 6 patenli genç, otobüsün arkasına tutunarak ilerledi. Gençlerin tehlikeli yolculuğunu görenlerin yürekleri ağza geldi. Patenli gençler, otobüsün arkasına takılarak hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. O anlar otobüsün arkasından gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün arkasına takılan patenli iki genç tehlikeli şekilde yolculuk ediyorlar.
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