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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Patenci gencin patenini, başka bir patenci genç gasp etti

Patenci gencin patenini, başka bir patenci genç gasp etti

Olay yerinden detay

Alışveriş Market Kamera Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Gasp edilen Can A.'nın polise olayı anlatması
-Gençten detay
-patenci gençlerden detay
-Paten pistinden detay
-Can A.'nın ifade için emniyete götürülüşü
-Arkadaşlarının paten sürerek takip etmesi

( ANTALYA )- İfade için emniyete götürülen mağdur genci, arkadaşları yalnız bırakmamak için patenle takip etti ANTALYA

- Antalya’da patenci gencin patenini, bir başka patenci genç bıçak zoruyla gasp etti. Polis aracıyla ifade için emniyete götürülen mağdur genci, arkadaşları da paten sürerek takip etti. Öte yandan polis, şüpheliyi kısa süre sonra yakaladı. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Konyaaltı Beach Park’ta gençler için yapılan kaykay ve paten pistinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte paten sürmek için piste gelen Can A.’yı (17), K. H. E. (17) isimli başka bir patenci genç yanına çağırdı. İddiaya göre, K. H. E., yanında taşıdığı bıçağı göstererek Can A.’nın patenini vermesini söyledi.

Can A.’dan pateni alan şüpheli K. H. E., olay yerinden paten sürerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, pateni gasp edilen Can A.’nın ifadesine başvurdu. Polis aracıyla ifade için emniyete götürülen mağdur genci, arkadaşları da paten sürerek takip etti. Can A.’nın verdiği eşkal doğrultusunda harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip şüphelinin en son Arapsuyu mahallesindeki bir alışveriş marketine girdiğini tespit etti. Ara sokaklara dağılan ekipler şüpheli K. H. E.’yi gasp ettiği patenle birlikte yakaladı. K. H. E., ifadesinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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