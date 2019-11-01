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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Patates yüklü tır devrildi, karayolu patates tarlasına döndü İzle

Patates yüklü tır devrildi, karayolu patates tarlasına döndü İzle

kaza yerinden detay görüntü

Tır Şoförü Yolcu Midibüsü Trafik Kazası Sağanak Yağmur Aşırı Yağış 

-Patateslerden detay görüntü
-detaylar

( AFYON KARAHİSAR)- Sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da aşırı yağış nedeniyle patates yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, adeta patates tarlasına dönün yol trafiğe kapandı.Kaza, Afyonkarahisar Çevre Yolu, Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 38 TT 710 plakalı patates yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerleri de yıkarak karşı şeride geçip devrildi. Kaza sonrası henüz kimliği tespit edilemeyen tır şoförü yaralanırken olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kaza sonrası karayolu adeta patates tarlasına dönerken, yol trafiğe tamamen kapandı. Yolda sürücüleri engelleyen patates çuvallarını ise polis ekipleri tarafından kaldırılmaya çalışıldı. Kapanan yolda oluşan uzun araç kuyruğunu ise emniyet ekipleri şehir merkezine yönlendirdi.Öte yandan Afyonkarahisar çevre yolu üzerinde yine kayganlaşan zeminde aynı saatlerde bir yolcu midibüsünün de devrildiği öğrenildi.
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