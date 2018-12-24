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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Patates yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - AFYONKARAHİSAR İzle

Patates yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - AFYONKARAHİSAR İzle

- Devrilen kamyondan yola savrulan patates çuvalları - Çuvalların toplanmasıPatates yüklü kamyon devrildi: 1 yaralıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada patates yüklü kamyon devrildi.Alınan bilgiye göre, Sandıklı ilçesi Akin köyü yakınlarında Hakkı T. (60) idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen kamyon yan yattı.Yaralı olarak Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Hakkı T.’nin ilk müdahalesi sonrası Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.Kazada, kamyondaki patatesler yola savruldu. Çevreye savrulan patatesler işçiler yardımıyla başka bir araca yüklendi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlk Müdahale Karahisar 

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