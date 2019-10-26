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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Patates cipsi paketinde uyuşturucu sevkiyatı

Patates cipsi paketinde uyuşturucu sevkiyatı

Kmaraş-patates-cipsi-içerisinde-uyuşturucu-sevkiyatı

Hastane Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

-Şüphelilerin aracında detektör köpeği ile arama
-Uyuşturucuların cips paketinde bulunması
-Uyuşturucu sergi
-Şüphelilerin hastane girişi çıkışı
-Hastane dış detay
-Şüphelilerin ekip araçlarına konulması
-Ekip otoları hareket
-Yunus ekipleri hareket

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta patates cipsi içerisinde uyuşturucu sevkıyatı yapan 4 kişi tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan aracı takibe aldı. Şüpheli araç, Kahramanmaraş- Adana çevre yolunda durduruldu. Detektör köpeğiyle araçta yapılan aramada, patates cipsi içerisinde uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan Hasan K.(27), Fahri Z. (47), Hüseyin K. (29) ve Kadir K. (22) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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