Patara Antik Kenti'nde baharın uyanışı

--Patara Antik Kent çalışmaları

--Patara Bahar görüntüsü

--Ziyaretçilerin görüntüsü



( ANTALYA ) ANTALYA



- Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesinin ardından gözlerin çevrildiği antik kentte çiçeklerin açmasıyla beraber baharın uyanışı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılının "Patara Yılı" ilan edildiğini açıklamasından sonra gözler Patara'ya çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Likya'nın ana liman şehri olan Patara bizim tarihimizin de önemli sembollerinden biridir. Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika ile olan telgraf bağlantısını Patara Telsiz Telgraf İstasyonu aracılığıyla sağlıyor. Patara istasyonu İtalyanlar tarafından bombalanana kadar ülkemize çok önemli hizmetler vermiştir. Bu telsiz telgraf istasyonunu aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Antik dönemden günümüze kadar ulaşan tek deniz feneri de Patara'dadır. Bu deniz fenerini de en kısa sürede ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Patara'yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir yer olarak gördük" açıklamasında bulunmuştu. Antalya'nın Kaş ile Fethiye ilçeleri arasında bulunan Patara için 2020 yılının "Patara Yılı" ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın bu tarihi sorumluluğu başarıyla temsil edeceğini belirtti.

Patara’nın Likya Birliği'nin başkentliğini yapmış önemli bir liman şehri olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, yol kılavuz anıtı konservasyonlarının tamamlandığını ve yakın zamanda parçaların Patara’da sergileneceğini kaydetti.

Karaloğlu, "Bu kadar önemli güzel tarihi mekanın 2020 yılı temasıyla ilan edilmesi hem Antalya’yı, hem turizm sektörünü hem de Türkiye’yi mutlu etmiştir. Antalya’nın batı yakasında Kaş bölgesinde, 2020 Patara Yılı dolayısıyla özellikle tarih ve kültür turizmi farklı bir noktaya gelir diye temenni ediyorum" diye konuştu.

Patara'da baharın uyanışı Diğer yandan Türkiye’nin birçok bölgesi kışın etkisi altında iken, Kaş’ta baharın müjdecisi badem ağaçları çiçek açtı. 2020’nin Patara Yılı ilan edilmesi, bölgede yaşanan bahar havası ve bademlerin çiçek açması da antik kente olan ilgiyi arttırdı. Antik kente gelen ziyaretçiler, tarih ve baharı müjdeleyen çiçeklerin fotoğrafını çekerek bu güzel manzarayı ölümsüzleştiriyor. Patara Antik Kenti yanı başında Akdeniz’in en güzel plajlarından biri ve kum tepeleri de adeta Mısır'ın çöllerini anımsatıyor. 18 kilometrelik plaj, ayrıca caretta-carettalar’ın milyonlarca yıldır yumurta bırakıp yavruladıkları ender sahillerden biri. Bölgedeki girişimciler tarafından ince kum tepelerinde atlı ve develi safari turları düzenleniyor. Antik kentin içinden geçen tatilciler, kum tepelerini aşarak 12 kilometrelik Patara Plajı'nın eşsiz güzelliğinde tozlu bir yolculuğa çıkıyor. Plaj, gün batımında ise doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor. İlk kazma 1988'de vuruldu Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından 1988 yılında Patara Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına başlandı. Eşi Prof. Dr. Fahri Işık ile antik kentte ilk kazmayı vuran Işık, ilk zamanlar köylülerin evinde, sonraki yıllarda ise Kızılay tarafından kurulan çadırda konakladı. O dönem kısıtlı olanaklara rağmen iğneyle kuyu kazar gibi onlarca tarihi eseri gün yüzüne çıkarmayı başaran Işık, 12 yıl önce kazı başkanlığı görevini eşinden devraldı. Prof. Dr. Işık, kentin en önemli eserlerinden olan yol kılavuz anıtının Antalya Müzesi'nde yapılan konservasyon çalışmalarının ardından ait olduğu antik kente döneceğini bildirdi. Patara Antik Kenti nerede? Patara Antik Kenti, Kalkan'a 16 kilometre, Kaş'a ise 42,5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kaş-Fethiye karayolunun 10'uncu kilometresinde Ova beldesi girişindeki göbekte büyük yönlendirici tabelalar yer alıyor. Gelemiş köyü sınırları içerisinde bulunan antik kente gişelerden giriş yapılıyor. Patara Antik Kenti geniş bir alanı kapsıyor. Antik kentin devamında meşhur Patara Plajı'nın halka açık kısmına ulaşılıyor. (JA-Y)



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