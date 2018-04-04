Pat pat motorda tehlikeli yolculuk



- Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ bloklarında bir pat pat arkasına takılan mini römorkla yapılan yolculuk adeta kazaya davetiye çıkarttı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ bloklarında seyir halinde olan bir pat pat sürücüsünün taktığı mini römork kasasının ucuna oturttuğu iki çocukla yolculuk etmesi bir başka sürücünün cep telefonu kamerasından saniye saniye görüntülendi. Seyir halinde ki pat pat sürücüsünün, arkasında oturan iki çocuğun düşme tehlikesine karşı umursamaz sürüşü çevreden geçen vatandaşların da dikkatini çekerken pat pat sürücüsü bir süre sonra gözlerden kayboldu.

