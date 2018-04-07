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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Pastaneden sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada

Pastaneden sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL - ÖZEL)- Müşteri kılığında geldiği pastaneden sadaka kutusunu çalarak çıktı İSTANBUL

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- Kartal’da müşteri kılığında bir pastaneye giren hırsız, çalışanları oyaladıktan sonra sadaka kutusunu paltosunun altına koyarak çaldı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı. Olay Kartal Yakacık’ta bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müşteri kılığında pastaneye gelen hırsız sipariş bahanesiyle çalışanları oyaladı. Bu sırada çalışanların sırtını dönmesini fırsat bilen hırsız, tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunun paltosunun içine koyarak hızla dükkandan çıktı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızın sipariş bahanesiyle çalışanları oyaladığı görülüyor. Bir süre sonra çalışanların arkasını dönmesini fırsat bilen hırsız tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunun alarak paltosunun içine koyuyor. Hırsız daha sonra arkasına dönerek hızla pastaneden çıkıyor. (HB-
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