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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Pastanede 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - GAZİANTEP

Pastanede 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - GAZİANTEP

- Operasyondan görüntüler Gaziantep 'te pastanede 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te bir pastanede ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledikleri bir pastaneye operasyon düzenledi.
İş yerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, poğaça fırınının arka kısmına gizlenmiş vaziyette 320 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla pastanedeki iki şüpheli yakalandı.Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan Narkotik Yazılı Açıklama 

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