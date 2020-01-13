Pastahanedeki hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

-Depo camından girmeleri

-Kasadaki paraları almaları

-Polislerin gelmesi

-Kıskıvrak yakalamaları

-Pastahane etrafından aktüel detaylar

-Pastahane sahibi ile röp.



( BURSA )- Pastahane fareleri polisten kaçamadı- Sürekli dükkanının soyulan işletme sahibi; "Dükkanın eksikleri bu şekilde ortaya çıkıyor" dedi BURSA



- Bursa’da bir pastahaneye dadanan hırsızlar, dükkandan çıkamadan polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Küçük yaşta oldukları tespit edilen zanlıların, dükkana girmeleri ve yakalanmaları ise saniye saniye kameralara yansıdı. İşletme sahibi ise, dükkanın eksiklerini ise bu şekilde ortaya çıktığını söyledi.



Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pastahanenin kapanmasını fırsat bilen yaşı küçük 3 kişi önce cadde ve sokakta gezerek kimsenin gelip gelmediğini gözetledi. Apartmandaki mahalle sakinini fark etmeyen 3 kişiden ikisi, pastahanenin depo kısmındaki havalandırma camını açarak içeri girdi. Mahalle sakininin polise haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geldiğini gören gözcü, içerideki arkadaşlarına haber vermeden olay yerinden kaçtı. Pastahanenin çevresini inceleyen polis ekipleri, havalandırma camlarının açık olduğunu fark edince içeriyi kontrol etmeye başladı.

Kasanın bulunduğu kısmın dağınık olduğunu gören ekipler, pastahanenin alt katındaki depoya indi. Soyunma odasına girerek saklanmaya çalışan 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların pastahaneye girmeleri, kasadaki paraları almaları ve polis tarafından yakalanmaları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aynı hırsızların belli aralıklarla 4 kez daha pastahaneye girdiğini ifade eden işletme sahibi Ufuk Kırçiler, "Sağ olsun arkadaşlar haftada bir dükkana giriyor. Biz kapatıyoruz, onlar bizim eksiğimizi bizden daha iyi biliyorlar. Bize de bunu gösteriyorlar. İlk girdiklerinde 5-6 bin lira para aldılar. Ondan sonra sürekli girdiler. En sonunda yakalanıp taktılar kelepçeyi götürdüler. Sokaktaki küçük pencereden girdiler. Ama onlar için fark etmiyor. Daha önce kapının üstünden atladılar. Alarm sistemi ve kamera sistemini kurunca bu sefer alt kısımdaki pencereden girdiler" diye konuştu.

(AÇ-



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