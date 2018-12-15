Pasta yapmayı işaret diliyle öğreniyorlar İzle

-İşaret diliyle anlatılanlar

-Ecren Yılmaz ile rop.

-Feride Erkan ile rop

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( TRABZON -ÖZEL)- İşitme ve konuşma engellilerinin pastacılık aşkı- Trabzon’da ilk defa Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan pastacılık kursuna katılan işitme engelli bayanlar, işaret diliyle pastacılık eğitimi alıyor TRABZON



- Trabzon’da ilk kez işitme ve konuşma engellilerine yönelik olarak Ortahisar Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan pastacılık kursuna katılan işitme engelli bayanlar işaret dili yardımıyla pastacılık mesleğini öğrenmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 6 ay sürecek olan kursun ardından sertifika almaya hak kazanacak olan kursiyerler pastanelerde pastacı yardımcısı olarak çalışabilecek. İki grup halinde toplam 8 bayanın yer aldığı pastacılık kursu, önümüzdeki yılın Mayıs ayına kadar sürecek. Usta öğreticileri tarafından kendilerine anlatılanları pür dikkatle izleyen bayan kursiyerler iletişim anlamında fazla bir zorluk çekmezken, el becerilerini çok iyi kullandıkları gözlendi. Ortahisar Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerden aynı zamanda kursiyerlerle işaret diliyle iletişim sağlayan Ecren Yılmaz, kursiyerlerin el becerilerini çok iyi kullandıklarını belirtti.

Yılmaz “Kursiyerlerimiz kurabiyenin yapımını öğreniyorlar. El becerileri gayet iyi. İşitme engelli olabilirler ancak el becerilerini çok yoğun olarak kullanıyorlar. Şu an dört haftayı geride bıraktık. Kursumuz pasta yardımcılığı üzerine açılmış olup daha çok pasta, sütlü tatlılar, kek, kurabiye tarzı üzerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kursumuz önümüzdeki yılın Mayıs ayına kadar sürecek. Toplam 8 işitme engelli kursiyerimiz var. Bir gün farklı, diğer gün farklı grup geliyor. Aralarında sabahları başka kursa girip buraya da gelenler de var. Buradan sertifika aldıktan sonra herhangi bir pastanede pastacı yardımcısı olarak çalışabilirler” dedi Pasta öğreticisi aynı zamanda işaret diliyle kursiyerlere ders veren Feride Erkan da “Tarifleri veriyoruz, işaret diliyle anlatmaya çalışıyorum. Burada öz güvenlerini geliştiriyorlar, sosyalleşiyorlar. Aslında bizden bir farkları yok, bütün yaşamsal becerilerini yerine getirebiliyorlar. Burası onlar için çok güzel bir etkinlik, iyi bir yerlere geleceklerine inanıyorum. Trabzon Ortahisar Halk Eğitim merkezinde ilk kez işitme engellilere yönelik pastacılık kursu açıldı” diye konuştu.



