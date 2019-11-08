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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Paspaslı hırsız kamerada İzle

Paspaslı hırsız kamerada İzle

Zanlının kafasında paspasla gelmesi

Elektrik Kablosu Akalan Güvenlik Kamerası Yansıma Hırsız 

-Paspasla gitmesi
-Kabloyu kesmesi
-Kabloyu götürmeleri
-Zanlıların adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da bir kişi güvenlik kamerasına yüzünün yansımaması için başına paspas koyup arkadaşıyla kablo çaldı- Polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklandı ADANA

- Adana'da bir kişi güvenlik kamerasına yüzü yansımaması için başına paspas koyup arkadaşıyla kablo çaldı. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’ndeki Millet Bahçesi yanında bulunan spor komplesinde meydana geldi. Atık toplayan Şahin C. ve Gökhan G., tenis kortuna ait içi bakır tel olan elektrik kablosunu gördü. 2 şüpheliden Şahin C., tenis kortunun yanına gelerek önce keşif yaptı. Bu sırada çevrede güvenlik kameraları olduğunu fark etti. Zanlı ikinci kez kabloları çalmaya geldiğinde bu kez yüzünün görünmemesi için başına paspas koydu. Başında paspasla yürüyen hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kameraları önünden başında paspasla yürüyerek geçen zanlı kabloları çaldıktan sonra arkadaşıyla birlikte kaçtı. Sabah iş yerini görevli M.T., tenis kortlarında elektrik olmadığını fark etti. M.T., kortun etrafını kontrole çıktı. Spor komplesi sorumlusu 400 lira değerinde 8 metre kablonun kesilerek çalındığını görünce soluğu poliste aldı. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hareket geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kabloyu kesen zanlıları teşhis ederek gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında görüntülerdeki kişinin kendilerini olduğunu kabul eden zanlılar, “Hurda toplarken yerde bir ucu kesilmiş 5-6 metre uzunluğunda kablo gördük. Elektrik olmadığını ve atıl odluğunu düşündüğümüz kablonun içindeki bakırı almak için diğer ucunu da biz kestik. Kabloyu 60 liraya sattık ve parayı yarı yarıya bölüştük. Sahibinin olduğunu bilseydik kesinlikle almazdık” diyerek kendilerini savundu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tutuklandı.
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