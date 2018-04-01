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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Paskalya kutlamaları - MERSİN

Paskalya kutlamaları - MERSİN

- Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nden görüntü - Paskalya ayininden görüntüler - Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ndeki ayinde mumlar yakılıp, dualar edilerek Paskalya Bayramı kutlandıMERSİN (AA) - Mersin 'deki tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.Işıklarla donatılan merkez Akdeniz ilçesinde bulunan tarihi kilisedeki ayine katılanlar, mum yakıp dua ederek Paskalya Bayramı'nı kutladı.Rahip Francis Dondu'nun yönettiği ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okundu.Dondu, ayindeki konuşmasında bayramın iyilikler getirmesini dileyerek, barış ve kardeşlik mesajları verdi. Katılımcılar da birbirlerinin bayramını kutladı.Kutlamalar, gece yarısından sonra tarihi kilisenin bahçesinde devam etti.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ayinin sorunsuz tamamlanması için kilise çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İncil İtalya İtalyan 

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