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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Paskalya Bayramı kutlandı - MARDİN

Paskalya Bayramı kutlandı - MARDİN

Mardin Protestan Kilisesinden görüntü - Programa katılanlardan detaylar - Şiir okunması - Tiyatro gösterisinden detaylar - Mardin Protestan Kilisesi Pastörü Ender Peker'in konuşması - Yumurta tokuşturma detayları Mardin 'de Paskalya Bayramı kutlandı - Artuklu ilçesindeki Mardin Protestan Kilisesi'nde Paskalya Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendiMARDİN (AA) - Paskalya Bayramı, Mardin Protestan Kilisesi'nde düzenlenen programla kutlandı.Merkez Artuklu ilçesindeki Mardin Protestan Kilisesi'nde Paskalya dolayısıyla program düzenlendi.
Etkinlikte şiirler okundu şarkılar söylendi, tiyatro gösterisi sunuldu. Mardin Protestan Kilisesi Pastörü Ender Peker, yaptığı açıklamada, Hristiyanlık alemi için hem hüzünlü hem de sevinçli bir bayramı bir arada yaşadıklarını söyledi.

Birçok etnik köken ve dinden insanın bir arada yaşadığı Mardin 'in, dünyaya rol model olduğuna işaret eden Peker, şunları kaydetti:''Bizim kilisemizin hemen yanında bir cami var, caminin komşusuyuz. Bayramımızı kutlayan bir çok Müslüman dostumuz, arkadaşımız var. Aynı şekilde onların bayramlarında biz kutlamaya gidiyoruz. Birbirimizi seviyoruz, bir arada yaşıyoruz ve birbirimizi sevmeye devam ettiğimiz müddetçe bu hoşgörü daha da çoğalacak çünkü hoşgörü sevginin bir meyvesidir, insanlar birbirlerini severler ve bunu neticesinde birbirlerine hoşgörülü davranırlar. Birbirlerinin fikirlerini benimsemeseler bile sevgi baskın geldiği için hoşgörülü davranırlar."

Kutlay Etnik Köken 

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