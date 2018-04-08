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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Paskalya Bayramı kutlamaları - HATAY Video

Paskalya Bayramı kutlamaları - HATAY Video

- Ayinden detaylar - Kilise Papazı Dimitri Yıldırım'ın konuşması - Detaylar Hatay 'da Paskalya Bayramı kutlamaları - İskenderun ilçesinde Paskalya Bayramı nedeniyle Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde Paskalya Bayramı nedeniyle Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı.İskenderun Ortodoks Kilisesi'nde kutlanan Paskalya Bayramı, Hatay ve farklı illerden gelen Hristiyan vatandaşların katılımıyla başladı.
Papaz Dimitri Yıldırım, konuşmasında kardeşlik ve barış mesajı verdi.Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde, dualar edilip mumlar yakıldı. Bayram nedeniyle yumurtalar tokuşturuldu.

Yumurta 

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