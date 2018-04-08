Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi - HATAY Video

Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi - HATAY Video

- Ayinden genel görüntüler Hatay 'da Paskalya Bayramı - Antakya Ortodoks Kilisesi'nde Paskalya Bayramı nedeniyle ayin yapıldıHATAY (AA) - Hatay 'da Paskalya Bayramı dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Sabahın erken saatlerinde ayine gelen Hristiyan vatandaşlar mum yakarak dualar etti.Antakya Patrikhanesine bağlı Selefkiya Episkoposu Patrik Vekili Efram Maluli, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil'in yönettiği ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler seslendirildi.Kilise bahçesinde süren ayinde, konfeti gösterisi gerçekleştirildi ve ayine katılanlar birbiriyle bayramlaştı.

İncil 

İlgili Foto Galeriler
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı