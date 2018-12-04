Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırıda bulunan terörist yakalandı



- Erzurum’un Karayazı ilçesinde jandarma özel harekât timlerince düzenlenen operasyonda, 2015 yılında Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırıda bulunan terörist evin bacasına yapılmış gizli bölmede kıskıvrak yakalandı. Yakalanan terörist, PKK’nın sözde Karayazı-Eleşkirt grubu sorumlusunun kuzeni çıktı. Karayazı ilçesine bağlı Geventepe Mahallesi'nde şafak vakti terör operasyonu düzenlendi.

“Silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık” yaptığı tespit edilen A.O., isimli teröristin yakalanması için JÖH timleri gidebileceği evlere yönelik baskın yaptı. 7 ayrı evde Erzurum JÖH Tabur Komutanlığı destekli 10 timle yapılan operasyonda E.O’nun evinin damında bacaya yapılmış gizli bölmede A.O., isimli terörist saklanırken kıskıvrak yakalandı. Ahırda yapılan aramada da 1 adet tabanca, 8 adet fişek, 1 adet şarjör ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Terörist A.O., ile ilgili yapılan araştırmada PKK’nın sözde Serhat eyaletine bağlı olarak Karayazı - Eleşkirt grubu sorumlusu B.A., ve Ö.O., ile amca çocukları olduğu ve bu gruba lojistik destek sağladığı ortaya çıktı. Yakalanan terörist A.O.’nun ayrıca 15 Ağustos 2015 tarihinde Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda terörist grubu içerisinde olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda operasyonda ele geçirilen silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar muhafaza altına alınarak A.O., “Silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık” suçundan sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatarla saldıran 3 teröristte Tekman’da yakalanmıştı” Öte yandan 15 Ağustos 2015 tarihinde Erzurum’un Pasinler ilçesinde emniyet müdürlüğüne yönelik gerçekleşen terör saldırısının ardından Tekman ilçesinde arazi arama taraması yapan jandarma ekipleri, Tekman- Yiğitler köyünde 15 Eylül 2015 günü saat 11.30 sıralarında içinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu araç durdurmak istemişti. Araç içinde bulunan teröristler mukavemette bulununca çıkan çatışma sonunda, eylem hazırlığındaki 3 terörist sağ olarak ele geçirilmişti. Araç içinde yapılan aramada 7 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet bixi makineli tüfek, 1 adet glock marka tabanca ve tabancaya ait 4 adet şarjör, 1 adet Rpg-7 roket atar, 1 adet Rpg-7 roket atar mühimmatı, 4 adet el bombası, 1 adet law silahı, 20 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 50 metre elektrik kablosu, piyade tüfeklerine ait bol miktarda mühimmat, 1 adet sırt çantası ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti. Yakalanan teröristlerin Andok kod adlı Özkan Çelik (PKK’nın Tekman Bölge Sorumlusu), Mardam kod adlı Akif Demirağ ve Sipan kod adlı Kadir Gümüş olduğu belirlenmişti.

