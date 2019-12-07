Pasinler’de toplu açılış töreni

-Protokol konuşmaları

-Kurdele kesimi



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’un Pasinler İlçesinde yapımı tamamlanan ve toplamda 130 milyon liralık yatırım yapılan projelerin toplu açılışı gerçekleşti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Pasinler Belediyesi tarafından 130 milyon liraya yaptırılan 7 adet sulama tesisleri, mezbaha, 19 adet HİS Göleti, Tenzile Erdoğan Kadın Konukevi, Burak Karakoç Bilgi Evi gibi toplam 25 projenin açılışı yapılan törenle gerçekleşti. Törene Erzurum AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, İbrahim Aydemir ve Selami Altınok, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Okay Memiş, Valilik ve Belediyeler olarak ilçelere desteklerini sunacaklarını söyledi.



Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ise yatırımlara devam edeceklerini aktardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’de “ Eskiden yol ve kaldırım yapacak kadar hareket kabiliyeti olmayan bir belediyecilikten nerelere geldiğimizi hep beraber görüyoruz. Artık arıtma tesisleri, katı atık tesisleri, güneş enerji santralleri kuruyoruz. Kentsel dönüşüm yapıp, yaşam alanları kuruyoruz. Sosyal yaşam alanları kurup, millet bahçeleri açıp şehrimizin dört bir yanını parklarla donatıyoruz. Dün Palandöken Kayak Merkezinde de açılışımızı yaptık. Bugün burada ki projelerimizi açmaktan mutluluk duyuyoruz. Projelerimiz hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile yapımı tamamlanan projelerin açılışı gerçekleştirildi.





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