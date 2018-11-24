Pascal Nouma sahnede sevgilisi ile görüntülü sohbet etti

-PASCAL NOUMA RÖP

-EĞLENEN DİNLEYİCİLER DETAY

-PASCAL NOUMA SAHNE PERFORMANSI



( BURSA )- Pascal Nouma:" Ben yüzde yüz beşiktaşlıyım" BURSA



- Bursa'da dün gece bir gece kulübünde sahne alan Pascal Nouma DJ kabininde sevgilisi ile görüntülü sohbet ederek mekanı gösterdi. DJ performansından önce açıklamada bulunan Pascal Nouma. "Ben her zaman Beşiktaşlıyım" diyerek göğsüne çizdirdiği kartal kanatlarını gösterdi. Dün gece Bursa'da bulunan Tren Club'unde sahne alan Pascal Nouma sevgilisi ile görüntülü konuşarak sohbet etti. Dört saatlik performansıyla beğeni toplayan Nouma, DJ kabininden inerek kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla beraber dans etti. Sanatçı Vera'nın klibinde oynayan Pascal Nouma," Öncelikle ben müziği seviyorum. Vera benim çok eski bir arkadaşım ve bana da klip çekiyorum oynar mısın dedi.

Bende geldim ve yaptım. Daha izlemedim ama güzel olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bursaspor ile Beşiktaş'ın arasındaki ilişki ile ilgili açıklamalarda bulunan Nouma," Daha önce Bursa'ya ve Uludağ'a geldim. Ben yemek yemeyi çok az seviyorum burada İskender yedim. Ama artık her yerde var. Ben eski Beşiktalı değilim Beşikataşlıyım. Ben Beşiktaşlıyım benim için başka takım yok. Herkes Bursaspor ve Beşiktaş arasındaki hikayeyi biliyor. Ama ben yüzde yüz Beşiktaşlıyım. O yüzden bütün maçlarda ben Beşiktaş taraftarıyım." dedi.



