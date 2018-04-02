Pasaport ve sürücü belgesinde yeni dönem başladı - AFYONKARAHİSAR
- Afyonkarahisar İl Nüfus Müdürlüğü - Valis Mustafa Tutulmaz'ın konuşmasıPasaport ve sürücü belgesinde yeni dönem başladıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ’da, pasaport ve sürücü belgeleri nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceden emniyet müdürlüklerince verilen pasaport ve sürücü belgelerinin nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandığını belirtti. Yeni uygulamanın hem devlet hem de vatandaş için zaman ve mali tasarruf sağlayacağını ifade eden Tutulmaz, şunları kaydetti:“Bugün itibarıyla tek bir seferde parmak izi almak suretiyle kimlik kartı, ehliyet ve pasaport başvuruları tek seferde nüfus müdürlüklerinde yapılabilecek. Bu iş artık tek bir merkezden yapılacak. Başvuruda bulunan vatandaşların kimlik ve pasaportları doğrudan adreslerine gönderilecek. Hem ekonomik kolaylığı hem de zaman açısından kolaylık sağlıyor. Ayrıca yeni uygulamayla artık daha çok başvuru yeri de belirlendi. Artık kimlik kartlarının yanında pasaport ve ehliyetleri de işlemleri de nüfus müdürlüklerinde olacak.”Tutulmaz, Afyonkarahisar İl Nüfus Müdürlüğünde pasaport işlemleri için gelen vatandaşlarla sohbet etti.Yeni dönem dolayısıyla sabah saatlerinde yoğunluk gözlenmedi.