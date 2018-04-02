Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Pasaport ve sürücü belgesinde yeni dönem başladı - AFYONKARAHİSAR

Pasaport ve sürücü belgesinde yeni dönem başladı - AFYONKARAHİSAR

- Afyonkarahisar İl Nüfus Müdürlüğü - Valis Mustafa Tutulmaz'ın konuşmasıPasaport ve sürücü belgesinde yeni dönem başladıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ’da, pasaport ve sürücü belgeleri nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceden emniyet müdürlüklerince verilen pasaport ve sürücü belgelerinin nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandığını belirtti.
Yeni uygulamanın hem devlet hem de vatandaş için zaman ve mali tasarruf sağlayacağını ifade eden Tutulmaz, şunları kaydetti:“Bugün itibarıyla tek bir seferde parmak izi almak suretiyle kimlik kartı, ehliyet ve pasaport başvuruları tek seferde nüfus müdürlüklerinde yapılabilecek. Bu iş artık tek bir merkezden yapılacak. Başvuruda bulunan vatandaşların kimlik ve pasaportları doğrudan adreslerine gönderilecek. Hem ekonomik kolaylığı hem de zaman açısından kolaylık sağlıyor. Ayrıca yeni uygulamayla artık daha çok başvuru yeri de belirlendi. Artık kimlik kartlarının yanında pasaport ve ehliyetleri de işlemleri de nüfus müdürlüklerinde olacak.”Tutulmaz, Afyonkarahisar İl Nüfus Müdürlüğünde pasaport işlemleri için gelen vatandaşlarla sohbet etti.Yeni dönem dolayısıyla sabah saatlerinde yoğunluk gözlenmedi.

Parmak Parmak İzi Sürücü Belgesi Karahisar Kimlik Kartı 

İlgili Foto Galeriler
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı