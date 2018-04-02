Pasaport ve ehliyette yeni dönem... Vali Güzeloğlu: “Birden fazla işleme ve vatandaşı yoracak sürece ihtiyaç duyulmayacak”

-Vatandaşlardan görüntü

-Gişelerden görüntü

-Yeni dönem afişi

-Parmak izi işlemleri

-Protokolün gelişi

-Vali Güzeloğlu’nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, pasaport ve sürücü belgeleri nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanmasının ilk gününde Kayapınar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Birden fazla işleme, vatandaşı yoracak bir sürece de ihtiyaç duyulmayacağını belirten Vali Güzeloğlu, artık kamu hizmetinin çok hızlı ve çok çabuk bir şekilde karşılanacağını söyledi.



Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, pasaport ve sürücü belgelerinin nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanmasının ilk gününde Kayapınar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Vali Güzeloğlu’na, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da eşlik etti. Kapıda İl Nüfus Müdürü Semanur Başgül tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu, işlem yapmak için gelen vatandaşlar ve çalışanlarla bir bir tokalaşarak selamlaştı. Nüfus Müdürlüğünde konuşan Vali Güzeloğlu, pasaport ve ehliyet işlemlerinde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Vali Güzeloğlu, “Kimlik kartının verildiği nüfus idareleri bugünden itibaren sürücü belgesi ve pasaportları da vermeye başladı.

Böylelikle 3 belge müdürlüklerimizce bir merkezde ve toplu olarak verilmeye başlanacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlara hizmet vermede onların birden fazla kamu kurumlarında aynı yoğunlukta ve fazla mesai harcamasından kurtaracak kırtasiyeciliği azaltacak, bir merkezde işlemleri çabuklaştıracak ve en önemlisi bir veri bankası temelinde sorgulanmak noktasında çok hızlı ve çok çabuk bir şekilde karşılanacak çok önemli bir kamu hizmeti. Önemli bir özellik de artık aynı bilgiler birden fazla istenmeyecek. Bir kez nüfus müdürlüğüne başvuran vatandaşlar bir belge için parmak izi ve biyometrik bilgileri verdiğinde diğer bütün bilgiler veya diğer bütün belgeler için de aynı bilgiler kullanılacak. Dolayısıyla birden fazla işleme, vatandaşı yoracak bir sürece de ihtiyaç duyulmayacak. Vatandaşlar, nüfus dairelerine Alo 199 çağrı merkezi ile internet üzerinden randevu alarak, çok acil ve çok zor ise bunlara da dönük bir başvurusu da olmadıysa doğrudan da gelerek her halükarda hizmet alacak. Vatandaşlara eksiksiz ve tam anlamıyla nitelikli bir kamu hizmeti vermek adına bütün gayelerimizde olduğu gibi nüfus dairelerinde bugünden itibaren yoğun ve özverili bir çalışma başlıyor. Her şey vatandaşın mutluluğu, onların kamudan aldığı hizmetin kalitesini iyileştirmek ve onlara en iyi hizmeti en kısa sürede sunmak için” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler ehliyet ve pasaport başvurusu için gelen vatandaşlarla görüşüp işlemler hakkında bilgi aldı.

