Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem - GİRESUN

- Nüfus müdürlüğünden işlem detayı - Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın açıklamaları Giresun 'da vatandaşlar, pasaport ve sürücü belgelerini nüfus müdürlüklerinden almaya başladı. Yeni düzenlemeyle vatandaşlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabilecek.Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürülğünde pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini inceledi.