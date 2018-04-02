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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem - ANKARA İzle

Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem - ANKARA İzle

- Nüfus müdürlüğünden detaylar - Konuyla ilgili broşürler - Çalışan ve bekleyenler - Yapılan işlemler - Parmak izi vermePasaport ve ehliyetlerde yeni dönem - Vatandaşlar, pasaport ve sürücü belgelerini nüfus müdürlüklerinden almaya başladı - Kart ücretleri ile harç ve defter bedellerini banka şubelerine yatıran vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdikleri fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli kabul ediliyor.ANKARA (AA) - Vatandaşlar, pasaport ve sürücü belgelerini nüfus müdürlüklerinden almaya başladı.
Bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, 28 Mart'ta düzenlenen törenle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmişti.Bu kapsamda pasaport ve sürücü belgeleri, nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı.Vatandaşlar söz konusu işlemlerini, ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden randevu aldıktan sonra nüfus müdürlüklerine giderek yaptırıyor. - Ücretler banka şubesine yatırılacakKart ücretleri ile harç ve defter bedellerini banka şubelerine yatıran vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdikleri fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli kabul ediliyor.Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanılıyor.Yapılan yeni düzenlemeyle 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarıldı.

Parmak Parmak İzi Sürücü Belgesi Dell Banka Şubesi 

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