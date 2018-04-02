Pasaport ve ehliyet artık Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğüne devredildi

-Vali Tutulmaz'ın vatandaşlarla sohbetinden detay görüntü

-Vali Mustafa Tutulmaz açıklama



( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz uygulamayı yerinde inceledi- “Mevcut durum vatandaşa ve devlete yük oluyordu”- “Küçük ilçelerde başvuru alınmayacak” AFYON KARAHİSAR



- Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi ile ilgili Afyonkarahisar Nüfus Vatandaşlık İl Müdürlüğünde bilgilendirme programı düzenlendi.

Programa Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Cafer Sarılı, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen Nüfus Vatandaşlık İl Müdürü İlhan Eser ve Merkez ilçe Nüfus Vatandaşlık İl Müdürü Mustafa Oflu katıldı.

Programda Nüfus Vatandaşlık İl Müdürü İlhan Eser tarafından Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi ile ilgili bilgilendirme yaptı. “Mevcut durum vatandaşa ve devlete yük oluyordu” Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğündeki incelemeleri sırasında konuşan ve yeni hizmetin vatandaşlara kolaylık sağladığına dikkat çeken Vali Mustafa Tutulmaz; “Hükümetimizin vatandaşlarımıza yönelik hizmetin kolaylaşmasını sağlamayı amaçlayan hizmetlerden birini de bugün hep beraber faaliyete geçiriyoruz. Bu hizmet nedir? Diye sorulduğunda artık eskiden olduğu gibi kimlik kartı için Nüfus Müdürlüğü'ne, ehliyet ve pasaport için emniyet birimlerine gitmeye ihtiyaç kalmadı. Hepsinde ayrı ayrı parmak izi alınıyordu. Bunlar her hizmet alımında vatandaşlarımıza ek bir yük devletimize de ek bir külfet olarak dönüyordu. Çünkü bunların hepsinin ayrı bir maliyeti vardı. Şimdi artık tek bir merkeze gelerek kimlik kartı, pasaport, ehliyet başvuruları yapılabilecek. Merkezi şekilde bunlar kişileştirildikten sonra vatandaşlarımızın adreslerine ulaştırılacaktır. Bununla hem vatandaşımızın işi kolaylaşmış olacak, hem masrafı azalmış olacak, hem de devletimizin ekonomik açıdan da kazancı olacaktır” diye konuştu.

“Küçük ilçelerde başvuru alınmayacak” Başvuru merkezlerinin sayısının arttığına da değinen Vali Tutulmaz: “Mevcut uygulamayla ehliyet ve pasaportların başvuru merkezlerinin sayısı da artmış durumda. Ancak şunu da hatırlatmakta fayda var ehliyet ve pasaport her Nüfus Müdürlüğünde bunların başvurusu alınmayacak, belirli büyüklükteki ilçelerimizde bunların başvuruları alınacaktır. Şu anda 900 küsur ilçeden 700’nde müracaatlar kabul edilecektir. Küçük ilçelerimizde alınmayacak bunu da vatandaşlarımıza basın kanalıyla bildirmek isterim. Vatandaşlarımız ister buraya doğrudan gelerek sıra alıp da işlem yapabilir. İsterlerse de internet üzerinden randevusunu alarak randevu saatinde gelip doğrudan işlemini yaptırabilirler” diye konuştu.



