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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Paşabahçe Vapuru, Boğaz'a dönecek - İSTANBUL Haberi

Paşabahçe Vapuru, Boğaz'a dönecek - İSTANBUL Haberi

- Beykoz Belediye Meclisi'nin oylaması - Tarihi Paşabahçe Vapuru'ndan görüntüler (ARŞİV)Paşabahçe Vapuru, Boğaz'a dönecek - Tarihi Paşabahçe Vapuru, yeniden yüzer hale getirilip İBB'ye devredilecekİSTANBUL (AA) - Tarihi Paşabahçe Vapuru, Beykoz Belediyesi tarafından modernizasyonu yapıldıktan sonra toplu ulaşımda kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilecek.Beykoz Belediye Meclisi Hukuk Komisyonu raporuna göre Paşabahçe, yüzer hale getirilerek toplu ulaşım hizmetleri haricinde kullanılmamak, yolcu taşımada kullanılması şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Belediyesine bedelsiz olarak verilecek.AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen komisyon raporunda,vapurun modernizasyonunun 2 yıl içinde tamamlanarak İBB'ye bedelsiz devri önerilmişti.

Misyon Toplu Ulaşım Komisyon Raporu 

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