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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Partiden çaldığı araçla gezdikten sonra kaza yaptı - ADANA

Partiden çaldığı araçla gezdikten sonra kaza yaptı - ADANA

- Zanlının yangın merdiveninden çıkması - Zanlının minibüsü alıp götürmesi ve geri getirmesi - Zanlının tekrar yangın merdivenine çıkmasıPartiden çaldığı araçla gezdikten sonra kaza yaptı - Adana 'da cezaevinden izinli çıkan ve üyesi olduğu partinin minibüsünü çaldıktan sonra kaza yapmış halde geri getiren kişi, cezaevine döndü - Parti ilçe başkanı, şüpheliden şikayetçi olurken, zanlının aracı çalması güvenlik kameralarına yansıdıADANA (AA) - Adana 'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra üyesi olduğu partinin minibüsünü çalarak gezen ve kaza yapmış halde geri getiren kişi, cezaevine döndü. Aracı çalınan partinin ilçe başkanı, şüpheliden şikayetçi oldu.CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre, 28 Haziran'da bir kişinin partiye ait 01 CHP 11 plakalı minibüsü çaldığı, kaza yaptıktan sonra aynı yerine bıraktığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu.Polisle güvenlik kameralarını inceleyen Emre, binanın yangın merdiveninden tırmanarak sekreterin masasındaki minibüsün anahtarını alan kişinin, parti üyesi olan A.K. (24) olduğunu belirtti.
Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten polis, şüpheli A.K'nin izinli çıktığı cezaevine giderek teslim olduğunu tespit etti.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Öte yandan, şüphelinin parti binasına girmesi ve daha sonra minibüsü götürmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Parti Üyesi Irak 

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