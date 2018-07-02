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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Parmakları alışveriş sepetine sıkışan çocuğu itfaiyeciler kurtardı - İSTANBUL Haberi

Parmakları alışveriş sepetine sıkışan çocuğu itfaiyeciler kurtardı - İSTANBUL Haberi



- Kurtarma çalışmalarından detaylarParmakları alışveriş sepetine sıkışan çocuğu itfaiyeciler kurtardıİSTANBUL (AA) - Silivri'de parmakları alışveriş sepetine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Silivri'de bir AVM'ye gelen kadın 3 yaşındaki oğlu Ö.Ç'yi alışveriş sepetine oturttu.Bir süre sonra Ö.Ç'nin parmaklarının sepete sıkıştığını fark eden annesi, çevredekilerden ve AVM çalışanlarından yardım istedi.AVM çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, Ö.Ç'nin parmakları sıkıştığı yerden çıkarıldı.Ö,Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Küçük çocuğun ailesi ve AVM çalışanları, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Parmak Alışveriş İtfaiyeciler 

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