Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD yetişti

Parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD yetişti

Yüzüğün çıkartılma anı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Acil Servis Hastane Efes 


- Zonguldak'ta şişen parmağındaki yüzüğü çıkartamayan vatandaşın imdadına AFAD ekipleri yetişti. Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak'ta yaşandı. H.B. isimli şahıs parmağının şişmesi sebebiyle yüzüğünün parmağına battığını söyleyerek yardım istedi. Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran talihsiz kadının parmağındaki yüzük çıkartılamayınca AFAD ekiplerine haber verildi.
Emniyet Müdürlüğünce AFAD'a yapılan ihbar üzerine ekipler hastanenin acil servisine geldi. Burada yapılan başarılı operasyon ile yüzük kesilerek H.B.'nin parmağından çıkartıldı. Talihsiz kadın rahat bir nefes alırken AFAD ekiplerine teşekkür etti. AFAD ekipleri ve H.B. daha sonra hastaneden ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı