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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Parmağında yüzüğü sıkışan öğrencinin yardımına itfaiye koştu

Parmağında yüzüğü sıkışan öğrencinin yardımına itfaiye koştu

- Köpek başındaki bidonun çıkarılma anı

Sokak Köpeği Barla Okul Müdürü Hayvan Irak 

-- Öğrencinin parmağından yüzük çıkarma anı

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'de gelen ihbarları da değerlendiren itfaiye ekipleri, başı bidona sıkışan köpeği kurtarırken, parmağından yüzüğü çıkaramayan öğrencinin de yardımına koştu. Denizli İtfaiye ekipleri vatandaşların yanı sıra hayvanlarında yardımına koşmaya devam ediyor. Kale ilçesinde, yola atılan bidonun içine kafasını sokan ve tekrar çıkaramayan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından fark edildi. İtfaiye erleri, köpeği karşılarında görünce şaşkınlık yaşarken, hayvanın kafası bidondan çıkarıldı. Köpek, sağlık kontrolünü yapıldıktan sonra tekrar sokağa bırakıldı. İtfaiye erleri, sokak köpeğinin yardım ister gibi yanlarına geldiğini söyledi.

Öğrencinin parmağındaki yüzük çıkarıldı Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Turgay Mersin Ortaokulunda okuyan bir erkek öğrenci arkadaşları ile şakalaşırken parmağına taktığı yüzüğü bir türlü çıkaramadı. Parmağını sıkıştıran yüzük canını acıtmaya başlayınca devreye okul müdürü girdi ve itfaiyeye haber verildi.
İtfaiye de görev alan ve yüzük çıkarma işinde iyice ustalaşan personel titiz bir çalışma sonrası öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. Yüzüğün parmağından çıkmasıyla birlikte mutlu olan ortaokul öğrencisi kendisine yardımcı olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti (İHA-SÇ)
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