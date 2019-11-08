Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

-İtfaiye kadının eliyle uğraşması

-Mini testere ile yüzüğün kesimi

-Yüzüğün parmaktan ayrılması



( KAHRAMANMARAŞ )- Hastaneye başvuran kadının parmağındaki yüzük mini testereyle kesildi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta bir kadının parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı. Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde yaşayan Hayriye Bozdoğ’ın (54), parmağındaki yüzüğü çıkarmak istedi. Sıkışan yüzüğü kendi imkanlarınca çıkaramayan Bozdoğ, soluğu Türkoğlu Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü’nde aldı. Burada, yardım istenen itfaiye ekiplerince yapılan operasyonla kadının parmağındaki yüzük mini testereyle kesildi. Hayriye Bozdoğ, parmağında sıkışan yüzü çıkaran itfaiye ekibine teşekkür etti.



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