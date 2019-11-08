Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

-cep telefonu-

Parmak Cep Telefonu 

-İtfaiye kadının eliyle uğraşması
-Mini testere ile yüzüğün kesimi
-Yüzüğün parmaktan ayrılması

( KAHRAMANMARAŞ )- Hastaneye başvuran kadının parmağındaki yüzük mini testereyle kesildi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir kadının parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı. Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde yaşayan Hayriye Bozdoğ’ın (54), parmağındaki yüzüğü çıkarmak istedi. Sıkışan yüzüğü kendi imkanlarınca çıkaramayan Bozdoğ, soluğu Türkoğlu Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü’nde aldı. Burada, yardım istenen itfaiye ekiplerince yapılan operasyonla kadının parmağındaki yüzük mini testereyle kesildi. Hayriye Bozdoğ, parmağında sıkışan yüzü çıkaran itfaiye ekibine teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı