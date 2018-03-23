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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Parmağında sıkışan yüzüğü AFAD çıkardı - VAN İzle

Parmağında sıkışan yüzüğü AFAD çıkardı - VAN İzle

- AFAD ekiplerince yüzüğün kesilmesi - Yüzüğün çıkarılmasıVAN (AA) - İpekyolu ilçesinde bir çocuğun parmağında sıkışan yüzük, AFAD ekiplerince metal kesme spiralıyla kesilerek çıkarıldı.Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki çocuğun parmağına taktığı çelik yüzük sıkışınca, yakınları Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Hastanede yapılan müdahaleye rağmen yüzük çıkarılamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından çocuğun parmağındaki çelik yüzüğü keserek çıkardı.

İpekyolu 

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