Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti

-itfaiye ekiplerinin spirale yüzüğü kesmesi

-kesilen yüzüğün ardından kadının şaşkın hali

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( ŞANLIURFA )- İtfaiyeden yüzük operasyonu ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezde Halime G.’nin sağ elinin yüzük parmağına taktığı gümüş yüzük sıkıştı. Parmağında sıkışan yüzüğü çıkaramayan Halim G., Balıklıgöl Devlet hastanesine gitti. Burada hastane doktoru durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri Halime G.’nin parmağına sıkışan yüzüğü doktor gözetiminde spiral ile keserek, çıkarttı. Yüzüğün çıkarılmasının ardından Halime G., itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

