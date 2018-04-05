Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti

Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti

Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti

Hastane Bild 

-itfaiye ekiplerinin spirale yüzüğü kesmesi
-kesilen yüzüğün ardından kadının şaşkın hali
-Detaylar

( ŞANLIURFA )- İtfaiyeden yüzük operasyonu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezde Halime G.’nin sağ elinin yüzük parmağına taktığı gümüş yüzük sıkıştı. Parmağında sıkışan yüzüğü çıkaramayan Halim G., Balıklıgöl Devlet hastanesine gitti. Burada hastane doktoru durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri Halime G.’nin parmağına sıkışan yüzüğü doktor gözetiminde spiral ile keserek, çıkarttı. Yüzüğün çıkarılmasının ardından Halime G., itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde YangınTaksim İlk Yardım Hastanesi'nde Yangın
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı